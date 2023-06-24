Eczaneler bugün açık mı? Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 26 Haziran Pazartesi günü açık olacak mı?

Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Eczaneler bugün açık mı? Ve Arefe günü eczaneler açık mı? sorusunu araştırdı. Sağlık konusunda problem yaşamakta olan ve ilaç gibi birçok farklı problem için eczaneye başvuracak olanlar Eczaneler bugün açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? Eczaneler 26 Haziran Pazartesi günü açık olacak mı?

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler bugün hafta sonu olması nedeniyle hizmet vermeyecek. Hafta sonu hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler ise hafta sonu boyunca açık olacaktır. Eczaneler 26 Haziran Pazartesi günü ise olağan şekilde hizmet verecek, Arefe günü yarım gün mesaisi uygulandığı için eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.