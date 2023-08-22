ECZANE KAÇTA AÇILIR, açılış saati ne? Eczane çalışma saatleri!

Çeşitli nedenlerle ilaç satın almak durumunda kalan vatandaşların merak ettiği konulardan biri, eczane çalışma saatleri haline geldi. Eczanelerin kapanış ve açılış saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, resmi bir açıklamanın olup olmadığını arama motorları aracılığıyla bulmaya çalışıyorlar. Peki, eczane kaçta açılır, açılış saati ne? Eczane çalışma saatleri! İşte detaylar…

Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri, eczanede çalışanlar ve hasta vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczaneler ne zaman açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ne zamana kadar açık? eczane kaçta açılır, açılış saati ne? Eczane çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…

ECZANE KAÇTA AÇILIR?

Eczaneler güne sabah 09.00'da açılarak çalışmaya başlıyor. Ancak, eczanelerin açılış saatleri bazen iller arasında farklılık gösterebiliyor. Normal çalışma günlerinde, nöbetçi eczaneler dışında, eczaneler genellikle saat 19.00'da kapanıyor. Eczaneler öğle yemeği molaları vermezler; öğle saatlerinde de hizmet vermeye devam ederler. Son dönemde alınan karara göre, sadece Cumartesi günleri açık olurlar. Pazar günleri genelde kapalıdır, ancak nöbetçi eczaneler hizmet sunmaktadır.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Türkiye'de eczaneler yayınlanan son karar gereğince 09.00 - 19.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Bulunduğunuz şehrin eczacılar birliklerini kontrol ederek çalışma saatlerini teyit edebilirsiniz.