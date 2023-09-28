İlaçlarını almak isteyen vatandaşlar eczanelerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Ancak birçok şehirde eczane açılış saati 09.00 olarak belirtilmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da eczaneler kaçta açılıyor? İşte, detaylar...

Eczane kaçta açılır? Hafta içi ve hafta sonu eczane açılış ve kapanış saatleri! Eczane kaçta kapanır?

Eczane saat kaçta kapanır ve açılır? Eczane açılış kapanış saatleri! Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak etti. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hayati öneme sahip olan eczaneler, Milli ve Dini Bayramlar boyunca kapalı oluyor.

ECZANE KAÇTA AÇILIR?

Bu durumda eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER ÖĞLE ARASI ÇALIŞIYOR MU?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.