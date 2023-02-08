Eczane 484 kodu nedir? Depremzedeler ilaca nasıl ulaşıyor? Deprem bölgesinde son durum nedir?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları için tüm Türkiye seferber olurken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eczaneler için özel bir tanımlama yaptı. Peki,484 kodu nedir? Depremzedeler ilaca nasıl ulaşıyor? Deprem bölgesinde son durum nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete yol açtı. 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı 7 bine ulaştı. 40 bin 224 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtulduğu afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Bölgeye birçok ilden yardımlar geliyor. Vatandaşlar Depremzedelerin nasıl ilaca ulaşacağını merak ediyor. SGK Eczaneler için 484 kodu çıkardığını duyurusunu yaptı. Bunun ardından vatandaşlar tarafından 484 kodu ne olduğu ve kimleri kapsadığı merak ediliyor. Peki, 484 kodu nedir? Depremzedeler ilaca nasıl ulaşıyor? Deprem bölgesinde son durum nedir? Detaylar haberimizde...

484 KODU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu afet bölgesi ilan edilen yereldeki eczanelere özel tanımlama yaptı. Deprem bölgesindeki Eczaneler 484 koduyla reçete yazabiliyor. TC kimlik numarası ile eczaneye başvuranlar büyün vatandaşlar ilaçlarını kolaylıkla temin edebiliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 486 KODUYLA İLAÇ NASIL ALINABİLİYOR?

Depremzedelerin SGK'nın tanımladığı 484 kodu sayesinde T.C. kimlik numarasıyla ilaç alabildiği iddiası doğru. Kronik hastalığa sahip ve reçeteli ilaç kullanan depremzedeler bu şekilde bir defaya mahsus ilaç alabiliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

AFAD tarafından yapılan anıklamaya göre: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.