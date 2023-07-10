Eczacıbaşı, Ayazağa arazisinde gayrimenkul projesi geliştirecek

Eczacıbaşı, sahibi olduğu Ayazağa arazisinde Artaş İnşaat ile arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı. Proje, Eczacıbaşı Topluluğu'nun değer yaratan gayrimenkul geliştirme projelerine bir yenisi olarak ekleniyor.

Eczacıbaşı, sahibi olduğu Ayazağa arazisinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi için Artaş İnşaat ile arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu, başta EİS Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Holding mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller olmak üzere, değer yaratacak gayrimenkul geliştirme projelerine bir yenisini ekliyor.

EİS Eczacıbaşı, sahibi olduğu Ayazağa arazisinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi için Artaş İnşaat ile arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme uyarınca Artaş, İnşaat proje süreçlerinin yürütülmesinden gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu olarak projeyi tüm inşaat, pazarlama ve satış giderlerini üstlenerek geliştirecek. Projede hasılat paylaşım oranı, EİS Eczacıbaşı için yüzde 47, Artaş İnşaat için yüzde 53 olarak belirlendi.

Eczacıbaşı Topluluğu geçen yıllarda da EİS Eczacıbaşı altında İş GYO ortaklığıyla İstanbul Levent'te Kanyon konut, AVM, ofis karma projesini ve EİS Eczacıbaşı-Eczacıbaşı Holding ortaklığıyla İstanbul Zekeriyaköy'de Ormanada konut projesini geliştirmişti.

Öte yandan, Eczacıbaşı Holding'in sahibi olduğu Kartal arazisi ile ilgili imar uygulama süreçleri de devam ediyor.