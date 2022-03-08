Ecrin isminin anlamı nedir? Ecrin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ecrin anlamı nedir? Ecrin ne demek, hangi dilde, Arapça mı?

Ecrin isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Ecrin isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Ecrin ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Ecrin ismini vermek isteyenler Ecrin'in anlamını merak ediyor. Ecrin ismi nedir? Ecrin ismi ne demektir? Ecrin ne anlama geliyor? Ecrin ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Ecrin ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ECRİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ecrin isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Ecrin Arapça kökenli bir isimdir. Arapça kökenli Ecrin ismi iyi amelleri temsil etmektedir. Ecir kelimesinden türeyen bir isimdir. Ecir, yapılan bir şey karşılığında alınanı ifade etmektedir. Bu kelime sevap anlamında kullanılır. Aynı şekilde Ecrin kelimesinin de sevap anlamında kullanıldığı söylenmektedir. Ecrin bazı yerlerde, Allah (c.c.) tarafından verilen hediye anlamında da kullanılmaktadır.

ECRİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ecrin isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- İyi amelleri temsil etmektedir.

- Adaletli ve dürüst kişilerdir.

- Erdemi ve fedakarlığı temsil eder.

- Bu ismi taşıyan kimseler ailelerine ve çevresine karşı vefalıdır.

- Çok çalışan ve güzel şeyler üreten kişiyi temsil eder.

Ecrin ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ECRİN İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 80 bin - 100 bin arasında Ecrin isminde kişi vardır.

ECRİN KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Ecrin kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ECRİN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? Ecrin HANGİ DİLDE, NEYCE?

Ecrin ismi Arapça kökenlidir.

ECRİN İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nin 11. ayetinde, Furkan Suresi'nin 57. ayetinde ve Sebe Suresi'nin 47. ayetinde ecrin ismi geçmektedir.

ECRİN TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

TDK'ya göre Ecrin kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Ecrin kelimesi yer almıyor.

ECİR NE DEMEK?

Sözlükte ecr "bir işe karşılık ücret ödemek, mükâfatlandırmak" mânasında masdar, ayrıca "ücret" veya "mükâfat" anlamında isim olarak geçer. Kelime her iki kullanışa bağlı olarak "bir şeyi kiraya vermek" ve "mehir" mânalarına da gelir. Ancak İslâm literatüründe ecir daha çok mânevî ve uhrevî, ücret ise dünya ile ilgili konularda kullanılmıştır.

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