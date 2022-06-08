Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? Ecmel Faik Sarıalioğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler

Bakırköyspor'da iki üç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbulspor'da başkanlık yapmaya başladı. Hayatı merak edilen Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? Ecmel Faik Sarıalioğlu kaç yaşında, nereli? Ecmel Faik Sarıalioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

Ecmel Faik Sarıalioğlu 1960'ta Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1963'te ailesiyle birlikte Karabük'e gitti. Daha sonra 1970 yılında İstanbul'a yerleşti.

Babasının nakliye ve inşaat sektörünü büyüten Ecmel Faik Sarıalioğlu, ailenin ikinci çocuğudur. İlkokul mezunu olan Ecmel Faik Sarıalioğlu, daha sonra dışardan ortaokul, lise eğitimini tamamladı.

Bakırköyspor'da iki üç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbulspor'da başkanlık yapmaya başladı.

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