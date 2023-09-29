Son zamanlarda adını sürekli duyduğumuz isimlerden biri olan Ecesu Sertesen hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ecesu Sertesen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ecesu Sertesen instagram hesabı nedir? sorularına yanıt arıyor.

Gündemde yer alan isimler arasında olan Ecesu Sertesen'in kim olduğu ve hayatı merak edilenler arasında yer aldı. İsmiyle sıklıkla karşılaştığımız Ecesu Sertesen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ecesu Sertesen instagram hesabı nedir?

ECESU SERTESEN KİMDİR?

Ecesu Sertesen (d. 8 Eylül 1987; İstanbul), Türk klarnetçi. 8 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Klarnet eğitimine, 1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Dünyaca ünlü klarnetçi Sabine Meyer ve sonrasında Fazıl Say'ın talebi ile Ecesu Sertesen, orkestra şefi Naci Özgüç ile birlikte büyük bir başarı kazandı.

Ecesu Sertesen

Ecesu Sertesen

ECESU SERTESEN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim instagramda "@ecesusertesen" kullanıcı adı ile yer alıyor.