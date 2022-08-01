Ecem Uzun kimdir? Ecem Uzun hayatı ve biyografisi! Ecem Uzun kaç yaşında, nereli?

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Doğum tarihi: 17 Haziran 1992

(30 yaşında)

Sarıyer

Boy: 1,56 m

Ecem Uzun (d. 17 Haziran 1992, Sarıyer, İstanbul, Türkiye), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuğa ilk adımını Ülker reklamında atmıştır.

Daha sonra birçok dizide rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur.

17 Haziran 1992'de İstanbul Sarıyer de dünyaya geldi

8 yaşında Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nda kursiyer olarak tiyatro eğitimi alırken, aynı kurumun oyunlarında yer aldı.[6] Sarıyer İ.Ö.O. ve Hüseyin Kalkavan Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'ne girdi. Oyunculuğa ilk adımını Ülker reklamı ile attı.

Ecem Uzun, sırasıyla Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi dizilerde önemli roller almıştır. Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde rol almıştır.

2016 yılında Reha Erdem'in Koca Dünya adlı filminde ve Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt filminde rol almıştır. Jet Sosyete dizisinde ise Alara Çıkrıkçıoğlu karakterini canlandırmıştır.Tilbe Saran, Sermet Yeşil, Damla Sönmez ve Onur Gürçay ile birlikte Savaş adlı tiyatro oyununda yer aldı ve oyundaki performansı ile birçok kişi tarafından alkış aldı. 2016'da başarılı yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt adlı filminde başrollerden birini canlandırdı. Aynı yıl usta yönetmen Reha Erdem'in ödüllü filmi Koca Dünya'da başrolde yer aldı. Bu performansları ile de yeteneğini genç yaşta kanıtlamış oldu.