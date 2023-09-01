Ecem Özkaya kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ecem Özkaya sevgilisi kim merak konusu oldu. Peki, Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Ecem Özkaya sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Zahide karakteriyle adından söz ettirmektedir. Geniş hayran kitlesine ulaşan Özkaya'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaktadır. Ecem Özkaya kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Ecem Özkaya sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Nur Özkaya 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde eğitim almıştır. Kanlı Komedya isimli oyundaki çalışmaları ile 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Tiyatro alanında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2012-2015 yılları arasında TRT 1'de ve FOX'ta yayımlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet dizilerinde ve Sizi Seviyorum isimli sinema filminde oynamıştır. Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkes kökenlidir.

ECEM ÖZKAYA SEVGİLİSİ KİM?

Yaklaşık on yıldır evli olduğu meslektaşı Mustafa Üstündağ'dan 2020'nin ilk günlerinde boşanan oyuncu Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı. Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya oğlunun basketbol hocasına gönlünü kaptırdı. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan ikilinin ilk görüntüsü İlyas İrdel'in fotoğraflarını profil resmi yapmasıyla belgelendi.