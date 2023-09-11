Ecem Özkaya, kariyeri boyunca bir dizi TV dizisi ve filmde rol almıştır. Özkaya'nın yaşına ve kariyerine dair detaylar merak konusu olmuştur. Peki, Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli? TV dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar...

Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisindeki rolüyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Ecem Özkaya kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ünlü oyuncunun rol aldığı diziler araştırılmaktadır. Peki, Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli? TV dizileri ve filmleri neler? Detaylar haberimizde...

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Nur Özkaya 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kanlı Komedya isimli oyundaki çalışmaları ile 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Tiyatro alanında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde eğitim almıştır. 2012-2015 yılları arasında TRT 1'de ve FOX'ta yayımlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini canlandırmıştır.

Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet dizilerinde ve Sizi Seviyorum isimli sinema filminde oynamıştır. Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkes kökenlidir.

ECEM ÖZKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kartallar Yüksek Uçar

Havalimanı/İyi Uçuşlar

Elveda Rumeli

Cümbür Cemaat Aile

İffet

Zengin Kız Fakir Oğlan

Hayat Şarkısı

Can Kırıkları

Gönül Dağı