TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ilk bölümden itibaren yer alan başrol oyuncusu Ecem Özkaya projeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 3 yıldır oynadığı karaktere hitaben Özkaya, "Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" dedi. Seyirciler ise merak ediyor Ecem Özkaya diziden ayrıldı mı? Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı? İşte detaylar…

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından tüm ekibe de teşekkür eden başarılı oyuncu hakkında Ecem Özkaya diziden ayrıldı mı? Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı? Soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizdedir…

ECEM ÖZKAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Gönül Dağı'nda "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu, tüm ekibe de teşekkür etti.

ECEM ÖZKAYA GÖNÜL DAĞI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı.

"DİLE KOLAY 3 YIL, FAZLA EMEK VE SAYISIZ HİKAYE"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Ecem Özkaya, "Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye… Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından da destek yorumları geldi.