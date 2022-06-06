Ecem Karavus kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, nereli? Ecem Karavus hayatı nedir? - Haberler

Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol alan Ecem Karavus'un hayatı merak edildi. Peki, Ecem Karavus kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, nereli? Ecem Karavus hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECEM KARAVUS KİMDİR?

Ecem Karavus, 9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailesiyle Antalya'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı kazanıp yeniden İstanbul'a döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile yaşamış; Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ecem Karavus, 1.70 metre boyunda ve Koç burcudur.

DİZİ VE FİLMLERİ

2017 – Hayati ve Diğerleri (Filiz) (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Dilruba) (Sinema Filmi)

2016 – Bayram Abi (Sinem) (Sinema Fimi)

2014-2015 – Alın Yazım (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – 9on (Sibel) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Pis Yedili (Alis) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Mary) (TV Dizisi)

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