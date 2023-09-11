Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Alis karakteriyle tanınmaya başlayan Ecem Karavus kimdir merak ediliyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası hayranlarını üzdü. Peki, Ecem Karavus ailesi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ecem Karavus olayı nedir, ne zaman oldu, ne zaman başladı?

Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol alan Ecem Karavus'un hayatı merak edildi. Peki, Ecem Karavus ailesi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ecem Karavus olayı nedir, ne zaman oldu, ne zaman başladı? Ecem Karavus hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECEM KARAVUS KİMDİR?

Ecem Karavus, 9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailesiyle Antalya'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı kazanıp yeniden İstanbul'a döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile yaşamış; Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ecem Karavus, 1.70 metre boyunda ve Koç burcudur.

ECEM KARAVUS AİLESİ KİMDİR?

Pis Yedili ve Dinle Sevgili dizilerinde rol alan gen oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 50 gündür ailesinde psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi. Karavus şöyle devam etti: "Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı... Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanlarım kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum."

"Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca hep iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!"