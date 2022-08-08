Oyuncu Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterler sayesinde sık sık gündeme geliyor. Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında?

Ecem Erkek eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Rol aldığı projeler sayesinde sık sık gündeme gelen Ecem Erkek kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, nereli? Ecem Erkek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ECEM ERKEK KİMDİR?

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.