Güldür Güldür'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Ecem Erkek özel hayatıyla a merak ediliyor. Güldür Güldür Naime'si Ecem Erkek'in ikizi var mı yok mu merak edildi. İşte, detaylar….

Ecem Erkek'in ikizi olup olmadığı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ecem Erkek'in ikizi var mı? Güldür Güldür Naime ikiz mi?

ECEM ERKEK KİMİR?

1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivas, İmranlılıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu,daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan[5] oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen törende ödülü kazanmıştır.

Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

2021 yılında ise ilk sinema deneyimi olan Yılmaz Erdoğan'ın Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? adlı tiyatro eserinden uyarlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde Gülseren Biröz karakterini canlandırarak gerçekleştirdi.

Ayrıca, "Olmasa Metkubun" şarkısını, Ahmet Kural ile Müjdemi İsterim filmi için "Sigarası Yaldızlı" şarkısını ve son olarakta Cem Adrian ile birlikte "Kendine İyi Bak" şarkısı seslendirmiştir.

Günümüzde ise, 2022'den beri Show TV'de yayınlanan, başrolünü Binnur Kaya, Burak Dakak, Leyla Tanlar, Olgun Toker ve Zeynep Çamcı ile paylaştığı Güzel Günler dizisinde "Füsun" karakterini canlandırmaktadır.

Ecem Erkek ikiz değildir. Oyuncudan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.