Oyuncu Ecem Çalhan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ecem Çalhan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ecem Çalhan kimdir? Ecem Çalhan kaç yaşında, nereli? Ecem Çalhan oynadığı diziler ne?

Ecem Çalhan 19 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tozluyaka dizisiyle adından söz ettiren Ecem Çalhan kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ecem Çalhan kimdir? Ecem Çalhan kaç yaşında, nereli? Ecem Çalhan oynadığı diziler ne? Detaylar haberimizdedir…

ECEM ÇALHAN KİMDİR?

Ecem Çalhan, 19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Latin dansları ve Şan eğitimi almış ve 5-6 senedir şarkı sözü yazan Çalhan oyunculuk kariyerine 2019 yılında "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" adlı diziyle başlamıştır. Bir dönem Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosunda da yer alan oyuncu, şimdilerde ise "Tozluyaka" adlı dizide 'Cemre' karakterine hayat veriyor.