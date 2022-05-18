Ececan Gümeci kimdir? Ececan Gümeci hayatı ve biyografisi! Ececan Gümeci kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ececan Gümeci merak konusu oldu. İşte Ececan Gümeci hakkında merak edilen Ececan Gümeci kimdir, Ececan Gümeci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECECAN GÜMECİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mart 1983 (39 yıl yaşında), Bursa

Ececan Gümeci (d. 10 Mart 1983, Bursa), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Eğitimi sırasında Erzurum Devlet Tiyatrosu ve Bursa Devlet Tiyatrosunda görev yapmıştır. Birçok dizide ve filmde rol almıştır. Kamera önü oyunculuğa ilk olarak En Son Babalar Duyar dizisiyle başlayan oyuncu daha sonrasında Geniş Aile, Haneler, Avrupa Yakası gibi yapımlarda da yer almıştır. 2011-2013 yılları arasında Atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde Nihale Kıral Otuzşubat rolünü canlandırdı ve bu karakterle tanınırlığı daha çok arttı. Sinemada ise Kutsal Damacana: Dracoola, Sağ Salim 2 ve Vezir Parmağı yapımlarında rol almıştır.

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