Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar hayatı ve biyografisi! Ece Yaşar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Yaşar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Yaşar hakkında merak edilenler. Ece Yaşar hayatı ve biyografisi. Ece Yaşar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Yaşar merak konusu oldu. İşte Ece Yaşar hakkında merak edilen Ece Yaşar kimdir, Ece Yaşar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE YAŞAR KİMDİR?

Doğum: 17 Haziran 1994 (29 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

1994 yılında Ankara'da doğan Ece Yaşar, Ortaokul ve lisede Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almasının ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini Ay Yapım'ın Kara Sevda projesiyle gerçekleştiren Yaşar, aynı zamanda Hayvan Çiftliği ve Babaannemin Masalı adlı tiyatro oyunlarıyla sahne deneyimi edindi.

2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay sinema filminde Moğol kızı Maral karakteri ile ilk sinema filmi tecrübesinde göstermiş olduğu başarılı performansla adından sıkça ettirmeyi başaran oyuncu, Ay Yapım'ın dört sezon devam eden Çukur adlı dizide Karaca Koçavalı karakteri ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 2021 yılında Süreç Film'in Exxen dijital platformu için hazırladığı Ölüm Zamanı projesinde rol aldıktan sonra OJO Pictures'in yapımcısı olduğu Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinden biri olan Yaşar, 2023 yılında vizyona giren Boyut Film'in yapımcısı olduğu Prestij Meselesi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Şimdilerde ise oyuncu NTC Medya'nın Kısmet adlı dizi projesinde Ceylan karakterine hayat vermek için hazırlıkları ve set süreci devam ediyor.

DİZİLER

Kısmet

Annemizi Saklarken

Çukur

Kara Sevda

DİJİTAL

Ölüm Zamanı

SiNEMA

Prestij Meselesi

Direniş Karatay

TİYATRO

Babaannemin Masalı

Hayvan Çiftliği