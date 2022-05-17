Ece Taşkın kimdir? Ece Taşkın ne dedi? - Haberler

Ece Taşkın kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen bir isim olan Ece Taşkın ne dedi?

ECE TAŞKIN KİMDİR?

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın birlikte olduğu Evren Bölek'in eski eşi olan Ece Taşkın, canlı yayına konuk oldu. İş insanı Evren Bölek'le aşk yaşamaya başlayan Beste Açar doğum gününde evlilik teklifi almıştı.

Beste Açar daha önce deprem tahmini Oksal Erev ile birlikteydi.

ECE TAŞKIN NE DEDİ?

Ece Taşkın programda, Bölek'ten yaklaşık iki hafta önce boşandığını söyledi. Bu boşanmanın sebebinin ise Beste Açar olduğunu söyleyen Taşkın, "Bana borcunu ödesin öyle yüzük alsın. Tabii sahte değilse..." ifadelerini kullandı.

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