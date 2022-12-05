Ece Seçkin x Anıl Piyancı x Genco Ecer - Karma şarkı sözleri! Karma şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ece Seçkin, Anıl Piyancı ve Genco Ecer'in birlikte söyledikleri Karma şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Karma şarkı sözleri nelerdir? Ece Seçkin x Anıl Piyancı x Genco Ecer - Karma sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Ece Seçkin & Anıl Piyancı & Genco Ecer - Karma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Anıl Piyancı ve Genco Eker ikilisine aittir.
ECE SEÇKİN & ANIL PİYANCI & GENCO ECER - KARMA ŞARKI SÖZLERİ
Bile bile en dibine çek beni
Kurtulmam etkisi kalırım aklımı alırşehvetin
Bekledim yıllarca benim olmanı
Dedim Bi şansım olmalı bebeğim sev beni
***
Görüyorsun Yanıyorum ah
Kalbimin sınırlarını aşıyo bu aşk
Gözümde tutamadım bak akıyodu yaş
Off nasıl olucak
***
Dayanamam bu acılara darmadağan
Oluyorum zor oluyo çok anlaman
Yatıyorum bi köşedeyim kan revan
Ölüyorum görüyorsun an ve an
***
Bile bile en dibin de dibine çekiliyorum
***
İstememiştim ki böyle olmasını
Kaç gece bekledim günün doğmasını
Düşünmeden çekip gitsem sonrasını
Yaşıyorum yaşatığımın karmasını
***
Bir ileri iki geri nereye kadar
Hani birbirimizindik mezara kadar
Tutamadık ki verilen tek bi sözü
Harcanan zamanım için canım yanar
Aynı evin içinde iki yabancı
Söylesene hangimiz daha yalancı
Nefret dolu bi sevgi bu işin özü
Damardaki kan gibi göz yaşı akar
***
Bile bile en dibin de dibine çekiliyorum
***
Sus pus bi odanın içinde
Tarifi olmayan bi ağrı, sancı var içimde
Hapsoldum sanki bi hiçliğin için
Çıkmak istiyorum da gelmiyo bişey elimden
Elimden gelenin de en iyisini yapamadım
Dayanamadım sorulara cevap olamadım
Kadere direnip adını sola yazamadım
Yapamadım,savaşamadım yine başaramadım
***
İstememiştim ki böyle olmasını
Kaç gece bekledim günün doğmasını
Düşünmeden çekip gitsem sonrasını
Yaşıyorum yaşatığımın karmasını
***
İstememiştim ki böyle olmasını
Kaç gece bekledim günün doğmasını
Düşünmeden çekip gitsem sonrasını
Yaşıyorum yaşatığımın karmasını
***
Bile bile en dibin de dibine çekiliyorum