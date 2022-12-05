Ece Seçkin x Anıl Piyancı x Genco Ecer - Karma şarkı sözleri! Karma şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ece Seçkin, Anıl Piyancı ve Genco Ecer'in birlikte söyledikleri Karma şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Karma şarkı sözleri nelerdir? Ece Seçkin x Anıl Piyancı x Genco Ecer - Karma sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Ece Seçkin & Anıl Piyancı & Genco Ecer - Karma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Anıl Piyancı ve Genco Eker ikilisine aittir.

ECE SEÇKİN & ANIL PİYANCI & GENCO ECER - KARMA ŞARKI SÖZLERİ

Bile bile en dibine çek beni

Kurtulmam etkisi kalırım aklımı alırşehvetin

Bekledim yıllarca benim olmanı

Dedim Bi şansım olmalı bebeğim sev beni

***

Görüyorsun Yanıyorum ah

Kalbimin sınırlarını aşıyo bu aşk

Gözümde tutamadım bak akıyodu yaş

Off nasıl olucak

***

Dayanamam bu acılara darmadağan

Oluyorum zor oluyo çok anlaman

Yatıyorum bi köşedeyim kan revan

Ölüyorum görüyorsun an ve an

***

Bile bile en dibin de dibine çekiliyorum

***

İstememiştim ki böyle olmasını

Kaç gece bekledim günün doğmasını

Düşünmeden çekip gitsem sonrasını

Yaşıyorum yaşatığımın karmasını

***

Bir ileri iki geri nereye kadar

Hani birbirimizindik mezara kadar

Tutamadık ki verilen tek bi sözü

Harcanan zamanım için canım yanar

Aynı evin içinde iki yabancı

Söylesene hangimiz daha yalancı

Nefret dolu bi sevgi bu işin özü

Damardaki kan gibi göz yaşı akar

***

Bile bile en dibin de dibine çekiliyorum

***

Sus pus bi odanın içinde

Tarifi olmayan bi ağrı, sancı var içimde

Hapsoldum sanki bi hiçliğin için

Çıkmak istiyorum da gelmiyo bişey elimden

Elimden gelenin de en iyisini yapamadım

Dayanamadım sorulara cevap olamadım

Kadere direnip adını sola yazamadım

Yapamadım,savaşamadım yine başaramadım

***

İstememiştim ki böyle olmasını

Kaç gece bekledim günün doğmasını

Düşünmeden çekip gitsem sonrasını

Yaşıyorum yaşatığımın karmasını

***

İstememiştim ki böyle olmasını

Kaç gece bekledim günün doğmasını

Düşünmeden çekip gitsem sonrasını

Yaşıyorum yaşatığımın karmasını

***

Bile bile en dibin de dibine çekiliyorum