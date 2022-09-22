Twitter'da bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmen olduğunu belirterek "Bugün, okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'Ooo hocam saçlarınız çıkmış diyor.' Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" şeklinde paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin yapılan paylaşımı alıntılayarak eleştirdi. Peki, Ece Seçkin öğretmen tartışması ne? Ece Seçkin ne dedi? Detaylar haberimizde...

ECE SEÇKİN ÖĞRETMEN TARTIŞMASI NE?

Bir Twitter kullanıcısı öğretmen olduğunu belirterek "Bugün, okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'Ooo hocam saçlarınız çıkmış diyor.' Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" şeklinde paylaşımda bulundu. Tweette adı geçen Ece Seçkin ise paylaşıma tepki gösterdi. Seçkin, öğretmenin paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi: "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim."

Paylaşımların ve tepkinin ardından hesabın kapatıldığı görüldü.