Ece Seçkin - Masum şarkı sözleri! 'Masum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ece Seçkin'in yeni şarkısı Masum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ece Seçkin - Masum şarkı sözleri nelerdir? Ece Seçkin - Masum şarkısının tüm sözleri nedir?

Ece Seçkin - Masum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ardy'e aittir.

ECE SEÇKİN - MASUM ŞARKI SÖZLERİ

Hiçbirimiz değiliz masum

Hiçbirimiz değiliz masum

Kopardım hep kanatlarından ya

sevinmedim hayatta kaldığıma

Hiçbirimiz değiliz masum

Hiçbirimiz değişiz masum

gözlerimde günahlarım parlar

seviştikçe yalanlar ardında

***

Doğrular birbirimizde saklı sen göz göre göre kapattın üstlerini

Uğruna yapınca yanlış abarttılar bunu hayal ve düşlerim

Bir kadını nasıl kırarsın hayatta bırakmam deyip gidişleriniz

Hiçbirimiz masum değiliz bu yüzden korkutamazsın ölümle beni

***

Fırtına öncesi sessizlik

Kızgınım öfkemi sindirdim

***

Hiçbirimiz değiliz masum

Hiçbirimiz değiliz masum

Kopardım hep kanatlarından ya

sevinmedim hayatta kaldığıma

Hiçbirimiz değiliz masum

Hiçbirimiz değişiz masum

gözlerimde günahlarım parlar

seviştikçe yalanlar ardında

***

Dönmek için kollarıma öde bedelini

Çok çabaladım bir türlü seni sevemedim

Yalan söylemek olmuyor bana göre değil

Ama fotoğraflarımızda hep gülümsemelerim fake

uyuttum ayakta geceleri seni

Tüm yaptıklarım için özür dilemedim

Renk katamadım sana siyah içindeyim

sana değer verdim ama bu kız hiç masum değil

***

Hiçbirimiz değiliz masum

Hiçbirimiz değiliz masum

Kopardım hep kanatlarından ya

sevinmedim hayatta kaldığıma

Hiçbirimiz değiliz masum

Hiçbirimiz değişiz masum

gözlerimde günahlarım parlar

seviştikçe yalanlar ardında

***

Fırtına öncesi sessizlik

Kızgınım öfkemi sindirdim