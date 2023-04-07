Ece Seçkin - Masum şarkı sözleri! 'Masum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ece Seçkin'in yeni şarkısı Masum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ece Seçkin - Masum şarkı sözleri nelerdir? Ece Seçkin - Masum şarkısının tüm sözleri nedir?
Ece Seçkin - Masum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ardy'e aittir.
ECE SEÇKİN - MASUM ŞARKI SÖZLERİ
Hiçbirimiz değiliz masum
Hiçbirimiz değiliz masum
Kopardım hep kanatlarından ya
sevinmedim hayatta kaldığıma
Hiçbirimiz değiliz masum
Hiçbirimiz değişiz masum
gözlerimde günahlarım parlar
seviştikçe yalanlar ardında
***
Doğrular birbirimizde saklı sen göz göre göre kapattın üstlerini
Uğruna yapınca yanlış abarttılar bunu hayal ve düşlerim
Bir kadını nasıl kırarsın hayatta bırakmam deyip gidişleriniz
Hiçbirimiz masum değiliz bu yüzden korkutamazsın ölümle beni
***
Fırtına öncesi sessizlik
Kızgınım öfkemi sindirdim
***
Hiçbirimiz değiliz masum
Hiçbirimiz değiliz masum
Kopardım hep kanatlarından ya
sevinmedim hayatta kaldığıma
Hiçbirimiz değiliz masum
Hiçbirimiz değişiz masum
gözlerimde günahlarım parlar
seviştikçe yalanlar ardında
***
Dönmek için kollarıma öde bedelini
Çok çabaladım bir türlü seni sevemedim
Yalan söylemek olmuyor bana göre değil
Ama fotoğraflarımızda hep gülümsemelerim fake
uyuttum ayakta geceleri seni
Tüm yaptıklarım için özür dilemedim
Renk katamadım sana siyah içindeyim
sana değer verdim ama bu kız hiç masum değil
***
Hiçbirimiz değiliz masum
Hiçbirimiz değiliz masum
Kopardım hep kanatlarından ya
sevinmedim hayatta kaldığıma
Hiçbirimiz değiliz masum
Hiçbirimiz değişiz masum
gözlerimde günahlarım parlar
seviştikçe yalanlar ardında
***
Fırtına öncesi sessizlik
Kızgınım öfkemi sindirdim