Ece Seçkin Konseri (VİDEO) Telefon fırlatıldı! Ece Seçkin konserinde neler oldu?

Ece Seçkin konseri gündem oldu. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa konseri zehir oldu. Genç şarkıcı sahnedeyken telefonla saldırıya uğradı. Sosyal medyada da gündem olan konu ile ilgili Ece Seçkin konserinde neler oldu? merak edildi. Ece Seçkin Bursa konseri yaşananlar neler? Ece Seçkin konser videosu merak ediliyor. İşte Ece Seçkin konseri ve yaşananlar haberimizde...

ECE SEÇKİN KONSERİ NE OLDU?

Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı. Genç şarkıcı daha sonra boynunun morarmış halini de paylaşarak "Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı. TikTok uğruna gerçekten iğrenç bir akım başlatılmış" dedi.

TELEFON FIRTLATTILAR

Ece Seçkin Bursa konserine gayet güzel başladı. Art arda sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı kalabalığın içinden fırlatılan telefonla neye uğradığını şaşırdı.

İSYAN ETTİ

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor? Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane TikTok videosu için" diyerek isyan etti.

"SAĞ KOLUMU KALDIRMASAYDIM GÖZÜM ÇIKMIŞTI"

Ece Seçkin daha sonra ise aldığı darbeyle morarmış boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 1o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.