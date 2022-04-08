Ece Seçkin… ALİ KOÇ'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PASTASI!

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin sahnesinde Ali Koç için pasta keserek şunları söyledi; ''İyi ki doğdunuz ve iyi ki varsınız başkanım. İnşallah şampiyon olduğumuz gün de bu kutlamayı yapmak istiyorum.''

Konseri boyunca sarı lacivert renkler ile bütünleşerek sahnesinde adeta ışıl ışıl parlayan Ece Seçkin, göz alıcı performansı ile herkesi hayran bıraktı.

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