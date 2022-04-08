Ece Seçkin… ALİ KOÇ'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PASTASI!
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Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin özel balosundaki sahnesiyle gündeme gelen Türk pop müziğinin zirvedeki isimlerinden Ece Seçkin, geceye katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un doğum gününü sürpriz şekilde erkenden kutladı.
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin sahnesinde Ali Koç için pasta keserek şunları söyledi; ''İyi ki doğdunuz ve iyi ki varsınız başkanım. İnşallah şampiyon olduğumuz gün de bu kutlamayı yapmak istiyorum.''
Konseri boyunca sarı lacivert renkler ile bütünleşerek sahnesinde adeta ışıl ışıl parlayan Ece Seçkin, göz alıcı performansı ile herkesi hayran bıraktı.
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