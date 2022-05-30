Ece Seçkin Adıyaman'a ne dedi? Ece Seçkin Adıyaman konusu ne? - Haberler

Seçkin bu dans gündem olunca "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması." dedi. Ancak Ece Seçkin'e şaşırtıcı bir tepki yağdı. Ünlü şarkıcı, "Saygısızlık yapıyorsun." yorumlarından sonra sinirlendi. Peki, Ece Seçkin Adıyaman'a ne dedi? Ece Seçkin Adıyaman konusu ne?

ECE SEÇKİN ADIYAMAN'A NE DEDİ?

Ece Seçkin, bir takipçisine "Saygısız ve terbiyesiz olan sizlersiniz, hastasınız hepiniz Kore'nin K'sini duyunca bi triplere bir şeylere giriyorsunuz kafayı yemişsiniz. Adıyaman Başpınar köyünden Kore fanlığı yapıp bana küfreden de sizlersiniz, sizinle neden bu kadar dalga geçildiğini şimdi daha iyi anladım." diyerek şoke etti.

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