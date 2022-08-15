Ece Ronay ne dedi? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil açıklaması nedir?

Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay'ın ünlü şovmen hakkında yeni açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil'in hayranlarından hediye istemesi tepkilere neden oldu. Peki Ece Ronay Mehmet Ali Erbil hakkında ne dedi? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil açıklaması nedir? İşte detaylar…

Rahatsızlığından dolayı uzun süredir evde olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın açarak hayranlarından hediye istemeye başladı. Erbil'in hayranlarından para istemesi sosyal medyada tepki çekti. Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve taciz suçlamasından dolayı davalık olan Ece Ronay da sosyal medyadan tepkisi dile getirdi. Ece Ronay Mehmet Ali Erbil hakkında ne dedi? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde…

ECE RONAY NE DEDİ?

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" yorumunu yaptı.

ECE RONAY MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI NEDİR?

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifşa ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Mehmet Ali Erbil'in "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" demesi üzerine Ronay, "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Mehmet Ali Erbil'in TikTok'ta canlı yayında hayranlarından hediye istemesi tepkilere neden oldu. Davalık olduğu Ece Ronay da olaya sessiz kalmadı. Ece Ronay, "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı.