Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istenmesinin ardından Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında yaşanan olay araştırılmaya başlandı. Peki, Ece Ronay Mehmet Ali Erbil olayı ne? Mehmet Ali Erbil hapis cezası mı aldı? İşte detaylar...

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Davada yaşanan yeni gelişmenin ardından Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil'in olayı araştırılmaya başlandı. Peki, Ece Ronay Mehmet Ali Erbil olayı ne? Mehmet Ali Erbil hapis cezası mı aldı? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY MEHMET ALİ ERBİL OLAYI NE?

TikTok fenomeni Ece Ronay, Karpuz isimli şarkısının klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini mesaj ve ses kayıtlarıyla taciz ettiğini ileri sürmüştü. Ece Ronay'a taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkartılmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL HAPİS CEZASI MI ALDI?

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil'in, "zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlarından toplamda 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı karar için 10 Şubat tarihine erteledi.