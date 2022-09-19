Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay'ın ünlü şovmen hakkında yeni açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil iddiası ne? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'e ne dedi? İşte detaylar...

Rahatsızlığından dolayı uzun süredir evde olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın açarak hayranlarından hediye istemeye başlamış, ünlü şovmenin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve taciz suçlamasından dolayı davalık olan Ece Ronay da sosyal medyadan tepkisini dile getiren isimlerden oldu. Peki, Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil iddiası ne? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'e ne dedi? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY MEHMET ALİ ERBİL İDDİASI NE?

Rahatsızlığından dolayı uzun süredir evde olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın açarak hayranlarından hediye istemeye başlamış, ünlü şovmenin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve taciz suçlamasından dolayı davalık olan Ece Ronay da sosyal medyadan tepkisini dile getiren isimlerden oldu. Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulunması sonrasında ünlü şovmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ronay bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" ifadelerini kullandı.

ECE RONAY MEHMET ALİ ERBİL'E NE DEDİ?

Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, kendisine dilenci denmesini affetmeyerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ece Ronay ise Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" dedi.