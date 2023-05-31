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Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, mesleği ne?

Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, mesleği ne?

Gündem Haberleri

Ece Ronay'ın son çıkardığı şarkı "Git Çatla" şarkısıyla kısa sürede beğeni toplamıştı. Şarkıyı dinleyen kullanıcılar, Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, nereli, mesleği ne sorularının yanıtını merak etti.

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Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, mesleği ne? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Mehmet Bilir'le evlenen Ece Ronay hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991

29 yaşında

Diyarbakır

Şarkıcı, Müzisyen

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ece Ronay Gündem Magazin Haberler

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