Ece Ronay kimdir? Ece Ronay hayatı ve biyografisi! Ece Ronay kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Ronay merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında merak edilen Ece Ronay kimdir, Ece Ronay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Ronay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında merak edilenler. Ece Ronay hayatı ve biyografisi. Ece Ronay kimdir?
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.
Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991
Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında
Ece Ronay nereli : Diyarbakır
Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen
Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur.