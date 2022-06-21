Ece Ronay kimdir? Ece Ronay hamile mi, evli mi, sevgilisi kim? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2. Sayfa programında ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir'le evleneceğini müjdeleyen Ece Ronay hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991

Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında

Ece Ronay nereli : Diyarbakır

Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen

Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@eceronayofficial" adresinden ulaşabilirsiniz.

Ece Ronay'ın Youtube'da en çok dinlenen şarkıları: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

- Karpuz : 76 milyon izlenmiştir.

- Hıyar : 15 milyon izlenmiştir.

- Şiki Şiki : 84 milyon izlenmiştir.

- Baba Yorgun : 43 milyon izlenmiştir. (Ece Ronay&Tefo)

- Sevesim : 13 milyon izlenmiştir.

ECE RONAY HAMİLE Mİ?

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Ronay, Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra nişanlısıyla barışma kararı alan Ronay, bebek beklediğini duyurdu:

"Müjdem şu ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet'in hakkını yiyemem o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında 'Mehmet Bilir, Ece'nin üstüne ev yaptı' haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım."

Mehmet Bilir'in iş adamı olduğu biliniyor.

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