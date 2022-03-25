Ece Ronay hamile mi? Şarkıcı Ece Ronay evli mi?

Ece Ronay hamile mi, Ece Ronay evli mi sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden şarkıcı Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Basına sızan hamileliğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Ronay, "Hamile olduğumu öğrendiğim an dini nikah kıydırdım ve düğün tarihini geriye çektim" dedi. Ece Ronay evli mi?

ECE RONAY HAMİLE Mİ?

Aralık ayında yer alan haberlerde, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, ocak ayında düğün yapmayı planlayan Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğunu söylemişti. 25 Mart 2022'de katıldığı programda hamileliği hakkında detaylar veren Ece Ronay izleyicilerin merak konusu oldu.

"BİR ÇALIŞAN MÜJDEMİZİ BASINA SIZDIRDI"

22 Ocak'ta sevgilisiyle evlenecek olan Ece Ronay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hamilelik iddiasını doğruladı. YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında bir çalışanın haberi sızdırdığını söyleyen Ece Ronay, sözleri şöyle devam etti: "Birkaç gün önce bir YouTube videosu çektim ve eşimle size müjdeli bir haber verdik. Video şuan montajda ve bir çalışan bizim müjdemizi basına sızdırdı. O basın organı da kendinde bu hakkı görüp bu haberi size vermiş. Bu benim özel hayatım istediğimi söyler istemediğimi söylemem. 2,5 aylık hamileyim. 5 ay önce evlilik teklifi almıştım yani evlilik yolunda olan bir ilişkiydi zaten bu. Basında anlatıldığı gibi evlilik tarihini çocuk için geri plana çekmedim. "

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİĞİM AN DİNİ NİKAH KIYDIRDIM"

"Evlilik sürecindeyken hamile kaldım. Bu çocuğu sessiz sedasız aldırsaydım ben bu işi var etmeden yok edebilirdim. Ama ben bunun ne kadar günah olduğunu biliyorum. Ben hamile olduğumu öğrendiğim an dini nikahı kıydırdım. Çünkü benim ve eşimin günahı neyse bebeğimin çekmesini istedim. Birkaç ay sonra olacak düğünü geri çektim."

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