Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in yaşı, nereli olduğu ve iş hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in ilişkileri ve ayrılıkları hakkında detaylar haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...

Şarkıcı Ece Ronay, eski eşinden fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Ece Ronay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrasında eski eşi Mehmet Bilir'in hayatı araştırılmaya başlandı. Mehmet Bilir hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ece Ronay eşi kimdir? Mehmet Bilir ne iş yapıyor? Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY EŞİ KİMDİR?

MEHMET BİLİR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Bilir, 2022 yılında Ece Ronay ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten Miran adında bir çocukları olan çift, Mayıs ayında boşanmıştır. Mehmet Bilir,23 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Mehmet Bilir Rem İnşaat, Rem Elektrik, Rem Metalin yönetiliciğini yapmaktadır.