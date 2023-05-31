Şarkıcı Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile yaşadıklarından dolayı anlaşmazlıklarını dile getirmişti ve sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından Ece Ronay boşandı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ece Ronay boşandı mı? Ece Ronay Mehmet Bilir ile ayrıldı mı? Ece Ronay çocuğunun velayet aldı mı?

Klip çekiminde bir araya geldiği Mehmet Ali Erbil'den taciz mesajları aldığı gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla adını duyuran şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, geçtiğimiz yıl ocak ayında2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan çift, bugün tek celsede boşandı. Peki, Ece Ronay boşandı mı? Ece Ronay Mehmet Bilir ile ayrıldı mı? Ece Ronay çocuğunun velayet aldı mı?

ECE RONAY BOŞANDI MI?

Gebze 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı. Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, 'Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum" dedi.

ECE RONAY ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ ALDI MI?

Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miran'ın velayetinin annesi Ece Ronay'da kalacağı öğrenildi. Dün akşam Mehmet Bilir ile bir araya gelerek boşanma davasıyla ilgili konuşan Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "Yazık ya düşünsene benden boşanıyorsun. Allah yardımcın olsun Mehmet kişisi, işin zor. Biraz kafa dinleyeyim seni özlersem yine evleniriz aşko dedim" ifadelerini kullandı.