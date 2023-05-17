Mehmet Ali Erbil'le yaşadıkları ile birçok kez gündeme gelen Ece Ronay, boşanma haberleri ile gündeme geliyor. Bu nedenle Ece Ronay boşandı mı? Sorusu, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ece Ronay boşandı mı? Ece Ronay ayrıldı mıi boşanacak mı? Ece Ronay'ın evliliğinde son durum ne?

Ece Ronay boşandı mı? Son zamanlarda en çok gündeme gelen konular arasında yer alıyor ve Ece Ronay'ın evliliğinde son durum birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Tiktok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Peki, Ece Ronay boşandı mı? Ece Ronay ayrıldı mıi boşanacak mı? Ece Ronay'ın evliliğinde son durum ne?

ECE RONAY BOŞANDI MI?

Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ece Ronay daha sonra duyurduğu açıklama ile birlikte boşanacağını açıklamıştı. Daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada şu sözleri dile getirdi;

"Mehmet'le dün kavga ettik. Nedeni de işime, hayatıma gereksiz yere karışılmasından hoşlanmıyorum. Mehmet de aşırı sahiplenici bir insan olduğu için her şeyde her konuda mutlaka bir fikri var. Ama bu artık müdahale boyutuna gelmişti. Evet mutlu bir evliliğim var, evet seviyorum, evet çocuğum var ama özgürlüğümün kısıtlanmasına asla ama asla gelemeyen birisiyim. Gereksiz müdahalelerinden rahatsız olduğum için