Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'dan bir oyuncu daha ayrılıyor. Yasak Elma izleyicileri ise Yasak Elma Hilal neden yok? sorusunu merak ediyor. Her hafta seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi Yasak Elma hakkında merak edilenler var. Dizinin sevilen oyuncusu hakkında Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? soruları araştırılıyor. Peki, Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Ece Özdikici diziden neden ayrıldı? Yasak Elma Hilal neden yok?

Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? sorusu araştırılıyor. Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'dan bir oyuncu daha ayrılıyor. Yasak Elma izleyicileri ise Yasak Elma Hilal neden yok? sorusunu merak ediyor. Her hafta seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi Yasak Elma hakkında merak edilenler var. Fox TV ekranlarında yayınlanan ve konusu ile dikkat çeken dizide, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken yaşanan ayırılıklar izleyiciyi şaşırtıyor. Peki, Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Ece Özdikici diziden neden ayrıldı? Yasak Elma Hilal neden yok? İşte merak edilenler...

ECE ÖZDİKİCİ YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Final sezonuyla da seyirciyi ekrana bağlayan Yasak Elma'da Yıldız'a zor günler yaşatan Hilal karakterine hayat veren Ece Özdikici diziden ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım imzalı fenomen dizi dizi bu sezon Yıldız'la ile Doğan'ın soğuk savaşına sahne olmuştu. Kendisini hapse attıran ve kendisinden boşanan eşini affetmeyen Doğan avukatı Hilal'le (Ece Özdikici) aşk yaşamaya başlamıştı. İntikam planlarını tek tek devreye sokan Doğan, Hilal'le yollarını ayırmaya karar veriyor. Yıldız'ın canını sıkan Hilal karakteri diziye veda ediyor.