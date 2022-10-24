Ece Özdikici kimdir? Ece Özdikici kaç yaşında, nereli? Ece Özdikici hayatı ve biyografisi!
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Yasak Elma'da rol alan ve ayrılacağı konuşulan Ece Özdikici'nin hayatı merak ediliyor. Mimar Sinan Üniversitesi sahne sanatları bölümüyle lisans eğitimini tamamlayan Ece Özdikici kimdir? Ece Özdikici kaç yaşında, nereli? Ece Özdikici hayatı ve biyografisi nedir?
Ece Özdikici kariyeri boyunca birçok yapımda rol almıştır. Peki, Ece Özdikici kimdir? Ece Özdikici kaç yaşında, nereli? Ece Özdikici hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ECE ÖZDİKİCİ KİMDİR?
Ece Özdikici 2 Temmuz 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.
Bugün 40 yaşında olan güzel oyuncu 1,63 boyundadır.
Ece Özdikici henüz sekiz yaşındayken İzmir Devlet Tiyatrosunda çocuk oyuncu olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır.
İzmir Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğrenimini aldıktan sonra İstanbul'a gitmiş ve Mimar Sinan Üniversitesi sahne sanatları bölümüyle lisans eğitimini tamamlamıştır.
Üniversite okuduğu dönemlerde tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy'un asistanlığını yaptığı bilinmektedir.
İlk kez Bir Aşk Hikayesi filminde aldığı rolle sinema oyunculuğuna 2004 yılında başlamıştır.
Aynı yıllarda dizi oyunculuğu da yapmaya başlayan Ece Özdikici kariyeri boyunca birçok yapımda rol almıştır.
Ece Özdikici'nin rol aldığı diziler:
Sil Baştan
Anadolu Kaplanı
Sır Gibi
Yasak Elma
Yemin
Deniz ve Mehtap
Arka Sokaklar (1.sezon)
MAT
Küçük Hanımefendi
Poyraz Karayel
Cinayet
Kadın
Benim Adım Melek
Filmler;
Bir Aşk Hikayesi
Zincirleme Film Tamlaması (kısa film)
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