Ece Mumay vanilya şarkı sözleri!
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Ece Mumay'ın Vanilya albümü ile çıkardığı Türkçe pop şarkısı Vanilla'nın sözleri merak edildi. Peki, Ece Mumay Vanilya şarkısının sözleri neler? Detayları haberimizde…
Ece Mumay'ın 1 Nisan 2022 tarihinde çıkardığı, Angie Record etiketiyle yayınlanan Vanilya albümünde yer alan Vanilya isimli şarkısının sözleri araştırılıyor. Peki, Ece Mumay Vanilya şarkı sözleri neler? İşte detaylar…
ECE MUMAY – VANİLYA ŞARKI SÖZLERİ
Ağlama,
Aman aşkım,
Bİ' daha beni,
Yollama
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Yaban ellere beni,
Hele bi dans et, bayram etsin,
Gözlerim, sana pek bi hayran
Yok öyle olmasın, dur naz etsin,
Beklerim, olur mu samanlık seyran
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Paralama gönlümü, şeytan uyma
Yazık etme ne olur,
bakma kimseye de kalbimi,
Katık etme, ne olur.
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Kusuruma bakma da, oldu mu şimdi,
Bi karar ver ne olur,
E bi de çalsam rapampapampam