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Ece Mumay vanilya şarkı sözleri!

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Ece Mumay vanilya şarkı sözleri!

Ece Mumay'ın Vanilya albümü ile çıkardığı Türkçe pop şarkısı Vanilla'nın sözleri merak edildi. Peki, Ece Mumay Vanilya şarkısının sözleri neler? Detayları haberimizde…

Ece Mumay'ın 1 Nisan 2022 tarihinde çıkardığı, Angie Record etiketiyle yayınlanan Vanilya albümünde yer alan Vanilya isimli şarkısının sözleri araştırılıyor. Peki, Ece Mumay Vanilya şarkı sözleri neler? İşte detaylar…

ECE MUMAY – VANİLYA ŞARKI SÖZLERİ

Ağlama,

Aman aşkım,

Bİ' daha beni,

Yollama
-----------------------------------

Yaban ellere beni,

Hele bi dans et, bayram etsin,

Gözlerim, sana pek bi hayran

Yok öyle olmasın, dur naz etsin,

Beklerim, olur mu samanlık seyran

-----------------------------------

Paralama gönlümü, şeytan uyma

Yazık etme ne olur,

bakma kimseye de kalbimi,

Katık etme, ne olur.

-----------------------------------

Kusuruma bakma da, oldu mu şimdi,

Bi karar ver ne olur,

E bi de çalsam rapampapampam

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gündem

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