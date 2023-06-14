Ece Ilıcalı kimdir? Ece Ilıcalı kaç yaşında? Ece Ilıcalı Kaya ne iş yapar? soruları sık sık soruluyor. Kullanıcılar Ece Ilıcalı Kaya'nın kim olduğunu merak ediyor.

Başarılı Tv programları ile adından söz ettiren Tv8'in bünyesinde olan Ece Ilıcalı Kaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Ece Ilıcalı kimdir? Ece Ilıcalı kaç yaşında? Ece Ilıcalı Kaya ne iş yapar? İşte tüm detaylar…

ECE ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı Ece Ilıcalı'nın amcasıdır. Yeğen Ece Ilıcalı ise başarılı bir kurumsal ilişkilercidir. 2009'da Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olan Ilıcalı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Tercümanlık okudu. 2013 yılında başarıyla mezun olan Ece Ilıcalı, Galatasaray Üniversitesi'nde İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler konusunda yüksek lisans yaptı. Çeşitli kurumlarda çalışan Ilıcalı, 2014'ten beri Kurumsal İletişim Takım Lideri olarak Acun Medya'da çalışıyor. Ece Ilıcalı, İngilizce ve Fransızca biliyor.