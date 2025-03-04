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Ece Gürel nerede? Ece Gürel bulundu mu? (Belgrad Ormanı)

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, iki gündür aranıyor. Gürel'in en son ormanda çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından kendisinden haber alınamıyor. Belgrad Ormanı'nda kaybolan kadın kim, bulundu mu? İşte detaylar!

Belgrad Ormanı'nda kaybolan bir kadının akıbeti merak konusu oldu. Kadının kim olduğu ve bulunup bulunmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kağıthane Gültepe'de 2 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Peki, Ece Gürel nerede? Ece Gürel bulundu mu? (Belgrad Ormanı)

ECE GÜREL NEREDE?

Kağıthane Gültepe'de 2 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı. 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonu aradık, cevap verilmedi" şeklinde konuştu.

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Güler'den 2 gündür haber alınamamış, bunun üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Güler'in eşi Sezer Güler açıklamalarda bulundu. Güler, "11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunu üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum." diye konuştu.

Ece Gürel nerede? Ece Gürel bulundu mu? (Belgrad Ormanı)

ECE GÜREL BULUNDU MU?

Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu da kızının en son Belgrad Ormanı'na gideceğini söylediğini ve o saatten sonra haber alamadıklarını belirtti. Arama çalışmaları, hassas burunlu köpekler ve termal kameralar kullanılarak gece boyunca devam etti. Ancak şu ana kadar Ece Gürel'e ulaşılamadı. 35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları devam ederken ailenin umut dolu bekleyişi devam ediyor. Ekipler nöbetleşerek Güler'in telefonunun son kez sinyal verdiği alanda arama çalışmaları yapıyor.

Ece Gürel nerede? Ece Gürel bulundu mu? (Belgrad Ormanı)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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