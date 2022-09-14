FOX TV'deki Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programına konuk olan Ece Güney, kayınpederi hakkında iddialarda bulunmuştu. Peki, Ece Güney kimdir? Ece Güney'in eşi kim? Ece Güney Gökhan Güney olayı ne? İşte detaylar...

Ece Güney, FOX TV'deki Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programına konuk olarak kayınpederi Gökhan Güney'in kendisine şantajda bulunduğunu iddia etmiştir. Programın izleyicileri Gökhan Güney'in gelini Ece Güney'in hayatını araştırmaya başladı. Ece Güney kimdir? Ece Güney'in eşi kim? Ece Güney Gökhan Güney olayı ne? Detaylar haberimizde...

ECE GÜNEY KİMDİR?

Ece Güney, ilk olarak FOX TV'deki Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programına konuk olarak kayınpederi Gökhan Güney'in kendisine şantajda bulunduğunu iddia etmiştir. Ece Güney şarkıcı Gökhan Güney'in gelini, Selim Güney'in eşidir. Şarkıcı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak, 8 daireye el koyduğunu öne sürmüştür.

ECE GÜNEY'İN EŞİ KİM?

Ece Güney'in eşi Selim Güney'dir. Mide kanseri nedeniyle tedavisi gören Selim Güney 40 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ECE GÜNEY GÖKHAN GÜNEY OLAYI NE?

Şarkıcı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak, 8 daireye el koyduğunu öne sürmüştü.Ece Güney'in iş adamı sevgilisinin kendisini aradığını söyleyen Gökhan Güney, olayın tam tersi olduğunu, aslında Ece Güney'in iş adamının uygunsuz görüntülerini çektiğini ve şantaj yaparak '100 bin dolar vermezsen bunları basına ve eşine vereceğim' dediğini iddia etti. İş adamının Ece Güney'i mahkemeye verdiğini ve Ece Güney'in hapis cezası aldığını söyledi. "Elimde belgeler var, bunlar açıklanacak gibi değil. Hepsini kanıtlayacağım ve basına vereceğim. Ömrümden bir gün kalsa bile bunu yapacağım" diyen Gökhan Güney, Ece Güney'in uygunsuz sitelerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.