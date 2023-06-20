28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri olan Ece Güner merak ediliyor. Ece Güner seçildi mi, milletvekili oldu mu? Avukat Ece Güner hakkında vatandaşlar soruyor Ece Güner milletvekili oldu mu? Ece Güner Toprak milletvekili mi? Ece Güner kaçıncı sırada? Ece Güner milletvekili seçilebildi mi? Ece Güner Toprak ilk eşi kimdir? Ece Güner milletvekili seçildimi son dakika?

Ece Güner'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ece Güner kimdir? Ece Güner milletvekili oldu mu? Ece Güner Toprak milletvekili mi? Ece Güner kaçıncı sırada? Ece Güner milletvekili seçilebildi mi?Ece Güner Toprak ilk eşi kimdir? Ece Güner milletvekili seçildimi son dakika?

ECE GÜNER MİLLETVEKİLİ OLDU MU, SEÇİLDİ Mİ?

28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 4. Sıra Milletvekili adayı olan Avukat Ece Güner, milletvekili seçilemedi.

ECE GÜNER TOPRAK KİMDİR?

Ece Güner Toprak, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. 1992 senesinde prestijli Université Paris Panthéon Sorbonne'dan en yüksek onur derecesiyle (Mention Trés Bien) mezun olduktan sonra, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamıştır ve 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.