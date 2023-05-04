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Ece Güner aday mı? Ece Güner hangi partiden, nereden aday?

Ece Güner aday mı? Ece Güner hangi partiden, nereden aday?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ece Güner aday mı? 2023 Ece Güner milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ece Güner aday mı? 2023 Ece Güner milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ece Güner aday mı? 2023 Ece Güner milletvekili adayı mı? Ece Güner aday mı? 2023 Ece Güner milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

ECE GÜNER ADAY MI?

Ece Güner YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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