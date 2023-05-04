Ece Güner aday mı? Ece Güner hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ece Güner aday mı? 2023 Ece Güner milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ece Güner aday mı? 2023 Ece Güner milletvekili adayı mı? İşte detaylar...