Ece Erken, yakın arkadaşının eşiyle aşk mı yaşıyor? Ece Erken Hayrettin Coşkun ile aşk mı yaşıyor? Ece Erken yasak aşk iddialarına cevap!

Eşi Şafak Mahmutyazıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in zor dönemde yanında olan yakın arkadaşı Sezer Çakır'ın eşi Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ece Erken, sosyal medya hesabından çıkan iddialara cevap verdi. Ece Erken yakın arkadaşının eşiyle aşk mı yaşıyor? Ece Erken Hayrettin Coşkun ile aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde..

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Dün Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması için adliyeye giden ve sanıkların savunmasını dinlerken baygınlık geçiren Ece Erken'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ünlü sunucu çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevapladı. Ece Erken Hayrettin Coşkun ile aşk mı yaşıyor? Ece Erken yakın arkadaşının eşiyle aşk mı yaşıyor? İşte detaylar…

ECE ERKEN YAKIN ARKADAŞININ EŞİYLE AŞK MI YAŞIYOR?

Ece Erken'in en zor dönemde yanında olan yakın arkadaşı Sezer Çakır'ın eşi Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edildi. Erken ve Çakır'ın Instagram'da takipleşmemesi de bu iddiaya bağlanırken söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.

ECE ERKEN HAYRETTİN COŞKUN İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum, dinlediklerime ne ruhum ne kalbim ne de aklım dayanabildi. Yere yığıldım... Bugün sabah kalkıyorum, aile dostum dediğim, eşiyle ve çocuklarıyla yakinen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle haberim yazılıyor. Hem abimle yazıyor hem de en yakın arkadaşımla takipleşmeme sebebimin bu olduğunu yazıyor. Kafamda, ruhumda, beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan, yazan, yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıla havale ediyorum. Bitmediniz be."