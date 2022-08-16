Ünlü sunucu Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti. Dava için avukatlarıyla adliyeye gelen Ece Erken zor anlar yaşadı. Ece Erken bayıldı mı? Ece Erken'e ne oldu? İşte Ece Erken'in son durumu…

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Mahmutyazıcıoğlu'nun 19 sanıklı davası bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ünlü sunucu adliyede gözyaşlarına hakim olamayarak zor anlar yaşadı. Ece Erken'e ne oldu? Ece Erken bayıldı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte ünlü sunucu Ece Erken'in sağlık durumu…

ECE ERKEN BAYILDI MI?

Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşmasında sanık Kadir Yasak savunma yaparken fenalaşarak baygınlık geçirdi. Salondan çıkarılan ünlü sunucunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan avukatı, "Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir" dedi.



ECE ERKEN'E NE OLDU?

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı.