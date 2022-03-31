Mahsun Kırmızı Gül'ün Ece Binay hakkında araştırmalar yapılıyor. Sosyal medyada da trend olan konu hakkında Ece Binay kimdir? Mahsun Kırmızı Gül'ün eşi kimdir gibi konular merak edildi.

ECE BİNAY KİMDİR?

Magazin gündemine düşen videoda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, ihanet iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ece Binay'dan ilk hamle geldi. Sosyal medya hesabını gizli olarak kullanan ve sadece tanıdığı isimlerin takip isteğini kabul eden avukat Ece Binay, Instagram hesabındaki "Kırmızıgül" soyadını sildi. Binay'ın bu hamlesi ise akıllara ayrılık iddiasını getirdi.

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