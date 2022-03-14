Ece Baban kimdir? Ece Baban kaç yaşında, nereli? Ece Baban hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ece Babanhakkında araştırmalar yapılıyor. Ece Babankimdir? Ece Babankaç yaşında, nereli? Ece Babanhayatı ve biyografisi!

ECE BABAN KİMDİR?

Doç. Dr. Ece Baban 1998 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 2002 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde derece ile bitiren Baban, aynı yıl Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Baban, aldığı DAAD Üstün Başarı Bursu ile Almanya'da siyasal iletişim üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ikinci doktorasına başlayan Baban; aynı yıl eser ve sözlü sınavlarından başarı ile geçerek Doçentlik unvanını almıştır.

Berlin Freie Üniversitesi ve Köln Üniversitesi'nden kabul alan Baban; aynı zamanda Poznan Ekonomi Üniversitesi'nde Marka ve Pazarlama dersi vermiştir. 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. İletişim ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini bir arada çalışan Baban; füze savunma sistemleri ve transatlantik güvenlik konusunda eğitim almıştır. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik ve Strateji Daire Başkanlığı'nda Terörizm ve Medya İlişkisi konusunda uzmanlara seminer vermiştir.

Doç. Dr. Ece Baban, NATO TMMM kapsamında Terör ve Medya konusunda ders vermekte; güvenlik ve iletişim alanında ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil eden kadın akademisyenler arasında yer almaktadır. Kendisi ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışması bulunan Doç. Dr. Baban, dış politika ve uluslararası iletişim konusunda televizyon programlarına konuk olarak katılmaktadır.

Araştırma Alanları

İletişim Stratejileri, Güvenlik ve İletişim, Diplomasi, Terörizm ve Medya, Uluslararası İlişkiler ve Algı Yönetimi..

Haberler.com - Gündem