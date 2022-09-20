Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Ece Aydemir'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Aydemir sevgilisi var mı? Miss Turkey Ece Aydemir evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Ece Aydemir'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Aydemir sevgilisi var mı? Miss Turkey Ece Aydemir evli mi? Detaylar haberimizde…

ECE AYDEMİR SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 17 numarası Ece Aydemir'dir. Ece Aydemir, bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncudur. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Aydemir, İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Aydemir, 1.76 boyundadır. Aydemir'in @eceaaydemir 55.9bin takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY ECE AYDEMİR EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Ece Aydemir'in evli olmadığı bilinmektedir.