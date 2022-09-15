Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Ece Aydemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey Ece Aydemir kimdir? İşte detaylar...

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Ece Aydemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey Ece Aydemir kimdir? Detaylar haberimizde...

ECE AYDEMİR KİMDİR?

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden Ece Aydemir merak konusu oldu. Aydemir, bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncudur. Ece Aydemir 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.